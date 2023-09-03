سفير إيران الجديد لدى السعودية يبدأ الثلاثاء المقبل مهامه الرسمية في الرياض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2023 - 23:32

سفير إيران الجديد لدى السعودية يبدأ الثلاثاء المقبل مهامه الرسمية في الرياض

منذ 24 mins 3 September، 2023
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