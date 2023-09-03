الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع معدات ثقيلة للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2023 - 23:32

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع معدات ثقيلة للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك

منذ 2 ساعة 3 September، 2023
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