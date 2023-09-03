شرعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، في البدء بالعد التنازلي لإطلاق بعثة “أديتيا – إل 1” لدراسة الشمس.

ونشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بيانا أكّدت فيه

أن “مهمة البعثة تتعلق بدراسة الشمس من مدار يقع عند نقطة “لاغرانج إل 1″، حيث تتساوى قوى الجاذبية الأرضية والشمسية، وتقع على الخط المستقيم الذي يربط بين الشمس والأرض، على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض”.

ومن المفترض أن تسمح تلك المسافة لبعثة “أديتيا – إل 1” الهندية بمراقبة الشمس باستمرار، دون تشتيت الانتباه بسبب كسوف الشمس، كما سيتمكن العلماء الهنود من دراسة النشاط الشمسي، ومدى تأثيره على الطقس الفضائي في الوقت الحقيقي، بحسب البيان.

وأفاد بيان المنظمة الهندية بأن “المركبة الفضائية تحمل 7 أجهزة لمراقبة الغلاف الضوئي، والكروموسفير (الكرة الملونة، وهي تلك الطبقة الرقيقة من سطح الشمس المعرضة للفضاء الكوني)، والطبقات الخارجية للشمس (الهالة)، باستخدام المجال الكهرومغناطيسي، وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي”.

ويفترض أن توفر البعثة الهندية معلومات لفهم مشكلة تسخين الإكليل الشمسي، وكيفية انبعاث الكتلة الإكليلية، ومدى نشاط ما قبل التوهج وخصائصه، فضلًا عن محاولة فهم ديناميكيات الطقس الفضائي، وانتشار الجسيمات والمجالات المغناطيسية وغيرها.

المصدر: وكالة سانا