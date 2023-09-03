يتواصل زحف الزائرين المليوني إلى كربلاء المقدسة من العراق وخارجه لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط إجراءات أمنية مشدّدة تتخذها القوات الأمنية لحماية الزوار والسهر على خدماتهم. وأعلنت السلطات العراقية وصول أكثر من 3 ملايين وونصف مليون زائر من خارج العراق.

ويسير ملايين المسلمين من أنحاء العالم على طريق المشاية من مختلف المنافذ البرية باتجاه كربلاء لمواساة اهل البيت عليهم السلام في مصابهم بذكرى اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) واهل بيته واصحابه في واقعة الطف.

وعلى طول طريق المشاية في مختلف مناطق العراق، من الحدود مع إيران، وصولاً إلى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء، يواصل الزوار مسيرهم مشياً على الاقدام للمشاركة في الاربعينية، وسط انتشار للمواكب الخدمية والمجهزة لتقدم لهم الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم الى كربلاء.

المصدر: يونيوز