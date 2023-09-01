عبداللهيان: العقوبات الأميركية لا يمكن أن تعيق العلاقات الاقتصادية بين إيران ولبنان ودول اخرى مثل العراق وتركيا وباكستان ودول القوقاز وآسيا الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2023 - 19:06

عبداللهيان: العقوبات الأميركية لا يمكن أن تعيق العلاقات الاقتصادية بين إيران ولبنان ودول اخرى مثل العراق وتركيا وباكستان ودول القوقاز وآسيا الوسطى

منذ 3 ساعة 1 September، 2023
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