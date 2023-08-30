الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 23:28

الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم

منذ 10 mins 30 August، 2023
أخبار موقع المنار

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