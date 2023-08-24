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August 24 2023 - 22:00

معرض المنتوجات السورية في مجمع سيد الشهداء

منذ 1 ساعة 24 August، 2023
معرض المنتوجات السورية
تقارير مصورة - لبنان

معرضٌ في مجمعِ سيدِ الشهداء لمنتوجات سوريةٍ يستمرُ لعشرةِ ايامٍ يوميا.

المصدر: قناة المنار

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