المشاركون بالمخيم “القومي العربي” جالوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 22:00

المشاركون بالمخيم “القومي العربي” جالوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 24 August، 2023
المخيم القومي العربي
تقارير مصورة - لبنان

المشاركون بالمخيم “القومي العربي” جالوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

المصدر: قناة المنار

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