السيد رئيسي: ندعم جهود مجموعة بريكس للتخلي عن الدولار في التعاملات المالية العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 17:42

السيد رئيسي: ندعم جهود مجموعة بريكس للتخلي عن الدولار في التعاملات المالية العالمية

منذ 16 mins 24 August، 2023
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