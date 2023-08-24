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August 24 2023 - 17:42

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

منذ 30 mins 24 August، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين

يواصل العدو الاسرائيلي سياساته بالتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالسياق، قال مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الخميس عائلة فلسطينية وجرارا زراعيا في مسافر يطا جنوب الخليل”.

ولفتت المصادر الى أن “قوات العدو احتجزت عائلة المواطن عيسى محمود الحمامدة وجرارا زراعيا كانت تستقله في منطقة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل”، وتابعت ان “قوات العدو أجبرت النساء والأطفال على الوقوف لساعات تحت أشعة الشمس، وهددتهم بالاعتقال ومصادرة الجرار الزراعي في حال عودتهم إلى تلك المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا

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