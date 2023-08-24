يواصل العدو الاسرائيلي سياساته بالتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالسياق، قال مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الخميس عائلة فلسطينية وجرارا زراعيا في مسافر يطا جنوب الخليل”.

ولفتت المصادر الى أن “قوات العدو احتجزت عائلة المواطن عيسى محمود الحمامدة وجرارا زراعيا كانت تستقله في منطقة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل”، وتابعت ان “قوات العدو أجبرت النساء والأطفال على الوقوف لساعات تحت أشعة الشمس، وهددتهم بالاعتقال ومصادرة الجرار الزراعي في حال عودتهم إلى تلك المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا