الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية نفذ عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وحماة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 00:24

الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية نفذ عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وحماة

منذ 1 ساعة 23 August، 2023
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