وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض يعلن غداً بمؤتمر صحافي منح رخصة استطلاع للقيام بمسح ثلاثي الأبعاد في البلوك 8 في المياه البحرية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 18:18

وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض يعلن غداً بمؤتمر صحافي منح رخصة استطلاع للقيام بمسح ثلاثي الأبعاد في البلوك 8 في المياه البحرية اللبنانية

منذ 1 ساعة 23 August، 2023
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