اكّد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام، ممثل اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المنبثقة عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان ورئيس الملتقى اللبناني لصون الاسرة والقيم الاب عبدو ابو كسم ان “تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تعتبر ان الشذوذ الجنسي خطيئة من الكبائر”.

وقال ابو كسم “موقفنا واضح من تعديل المادة التي تسهل او تشرع للمثلية ونحن ضد التعديل وبالتالي نترك للمجلس النيابي اتخاذ القرار الحكيم والواعي بهذ الشان”، واضاف “في موضوع ما يتعرض له وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى من هجوم ومضايقات حول دفاعه عن القيم الإنسانية والاخلاقية فانه يقوم بواجبه مشكورًا ، ونحن نقف الى جانبه في الدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية بما يحفظ المجتمع اللبناني والشباب اللبناني والعائلة اللبنانية”.

واكد ابو كسم ان “تعاليم الكنيسة هو ان التزاوج يكون بين رجل وامراة وليس بين شخصين مثليين واي علاقة شاذة على خلاف الطبيعة تعتبر من الكبائر ولا جدال في الموضوع”.

وفي موضوع كلام قداسة البابا فرنسيس عن الشاذين، قال ابو كسم “للأسف لم يُفهم كلام قداسة البابا على ما قصده، هو قال: اذا وُجد مثليين في العائلة لايمكن طردهم خارجها انما التعاطي معهم بعامل الإنسانية والرحمة ومعالجتهم ولا يجوز تشريع افعالهم ، وللأسف هناك من اعتبر ان قداسة البابا يشرع للمثلية”، واوضح ان “قداسة البابا لم يشرّع ولن يشرع ضد تعاليم الكنيسة، لم يدع الى تشريع المثلية الجنسية او الى اي شيء شاذ عن الطبيعة وهناك من أخذ كلام قداسة البابا ليتلطّى خلفه”.

المصدر: بريد الموقع