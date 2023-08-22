جهاز الإطفاء اليوناني يصدر أوامر بإخلاء منطقة في محيط أثينا بسبب الحرائق في الغابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 19:24

جهاز الإطفاء اليوناني يصدر أوامر بإخلاء منطقة في محيط أثينا بسبب الحرائق في الغابات

منذ 1 ساعة 22 August، 2023
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