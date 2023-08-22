وزير الطاقة اللبناني: في 24 آب تنطلق عملية الحفر في البلوك 9 وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 19:22

وزير الطاقة اللبناني: في 24 آب تنطلق عملية الحفر في البلوك 9 وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر

منذ 2 ساعة 22 August، 2023
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