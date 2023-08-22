رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي* “أنّ حزب الله هو الأمل المتبقي لدى الشعب اللبناني منذ اليوم الأول، حيث يدعو كلّ القوى للحوار الذي لا بديل عنه، فهو الممرّ الإجباري لحلّ مشاكلنا العالقة، لذا كانت لحزب الله عينٌ ترعى الحوار وعينٌ ساهرة على حماية أمن اللبنانيين من العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري”.

وتابع الشيخ البغدادي “في المقابل هناك قوى لا يعنيها الوطن ولا مصلحة الناس؛ حيث تعمل على تقويض الأمن خدمةً لمشاريع خارجية، من هنا كان لزاماً على المجتمع اللبناني بكلّ طوائفه أن يميّز بين من يعمل ليل نهار لحماية ثرواتهم وأمنهم، وبين من يعمل على تقويض الأمن وتدمير الإقتصاد خدمةً لمشاريع أجنبية”.

وختم الشيخ البغداد كلامه خلال لقاءٍ في بلدة أنصار الجنوبية “أنّ الإعتماد على الخارج لحلّ مشاكلنا سيكون بلا جدوى، وسيطول الانتظار، فيما التجربة واضحة، فملف ترسيم الحدود البحرية أنجز بسرعة قياسية عندما اعتمدنا على المقاومة بالتفاهم مع مؤسسات الدولة، بينما موضوع انتخاب رئيسٍ للجمهورية لا زال يرواح مكانه بسبب عرقلة بعض القوى التي لا تفكر بمصلحة لبنان”.

المصدر: بريد الموقع