حسن خليفة

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وفداً من الملتقى اللبناني لصون الأسر والقيم والذي يضم ممثلين عن رؤساء الطوائف في لبنان .

وبعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة تحدث رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم عن حرص الملتقى للقيم والعادات التي تتمتع بها العائلات اللبنانية وخاصة تلك التي ترعاها الرسالات السماوية وردا على سؤال حول قضية الشذوذ اكد ابو كسم ان”هذا الامر مدان ومرفوض انسانيا واخلاقيا اذا يؤكد الملتقى ان المسيحية كما الإسلام ترفض كل ما يخالف الطبيعة وارادة الخالق”.

اما وزير الثقافة فأكد في دردشة مع المنار بعد اللقاء ان” الشذوذ والترويج له وايضا تشريعه مرفوض دينيا، مذكرا بأن هدف الترويج من هذه القضية يصب في مصلحة الصهيونية العالمية”.

المصدر: موقع المنار