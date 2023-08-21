المرتضى بعد لقائه وفداً من الملتقى اللبناني لصون الأسر والقيم : الترويج للشذوذ يصبّ في مصلحة الصهيونية العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 14:52

المرتضى بعد لقائه وفداً من الملتقى اللبناني لصون الأسر والقيم : الترويج للشذوذ يصبّ في مصلحة الصهيونية العالمية

منذ 40 mins 21 August، 2023
الوزير المرتضى
لبنان

حسن خليفة

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وفداً من الملتقى اللبناني لصون الأسر والقيم والذي يضم ممثلين عن رؤساء الطوائف في لبنان .

وبعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة تحدث رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام  الأب عبدو أبو كسم عن حرص الملتقى للقيم والعادات التي تتمتع بها العائلات اللبنانية وخاصة تلك التي ترعاها الرسالات السماوية وردا على سؤال حول قضية الشذوذ اكد ابو كسم ان”هذا الامر مدان ومرفوض انسانيا واخلاقيا اذا يؤكد الملتقى ان المسيحية كما الإسلام ترفض كل ما يخالف الطبيعة وارادة الخالق”.

اما وزير الثقافة فأكد في دردشة مع المنار بعد اللقاء ان” الشذوذ والترويج له وايضا تشريعه مرفوض دينيا، مذكرا بأن هدف الترويج من هذه القضية يصب في مصلحة الصهيونية العالمية”.

المصدر: موقع المنار

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