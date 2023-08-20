حزب الله يحيي ذكرى شهيده عباس اليتامى في الهرمل

أحيا “حزب الله” الذكرى السنوية لاستشهاد أحد قادته الحاج عباس اليتامى “أبو ميثم” باحتفال حاشد أقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، في حضور رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، معاون رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حسين زعيتر، وفاعليات وحشد من الأهالي.

واكد السيد أمين السيد في كلمته أن “أعظم ما في هذه المقاومة هو هذا النوع من الرجال أمثال الحاج عباس اليتامى، فهم بركات الأرض وأعمدة النور في هذه المقاومة بإيمانهم وصفائهم وطهرهم وعشقهم وتواضعهم، فلا يوجد في هذا العالم نموذج مثل الحاج عباس اليتامى المؤمن الطاهر الذي لم تضف المراتب والإنجازات العسكرية شيئا جديدا على شخصيته، وكأننا أمام واحد من عالم الملائكة ليس من هذا العالم، ومثل هذا النموذج موجود في مدرسة عقائدية واحدة، هي مدرسة محمد وأل محمد”.

واضاف سماحته: “سنكمال مسيرتنا وأمامنا هؤلاء القادة الطيبين والطاهرين لنحقق النصر الذي هو أمام أعيننا إن شاء الله، فلا يهمكم أولئك الظالمين المجرمين في لبنان الذين ليس لديهم عمل إلا المقاومة”.

وتخلل الاحتفال مشهدية فنية وعرض مصور عن حياة اليتامى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام