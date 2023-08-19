الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني جديد استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الروسية الكترونياً دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 19:08

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني جديد استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الروسية الكترونياً دون وقوع إصابات

منذ 2 ساعة 19 August، 2023
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