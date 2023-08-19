تواصل عمليات إجلاء آلاف السكان من مناطق شمال كندا جراء حرائق غابات “غير مسبوقة” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 19:08
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا مهدي شوشتري
السيد نصر الله استعرض مع شوشتري آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات الجارية إقليميا
اعلام العدو: مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب حاجز حوارة وانسحاب المنفذ من المكان
إعلام العدو: منفذ عملية حوارة دخل راجلا لمغسل سيارات وعندما عرف أن اثنين هناك هما مستوطنين أطلق عليهم النار وانسحب بسلام
حماس: نبارك عملية إطلاق النار في حوارة وهي نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال
حركة المجاهدين الفلسطينية: هذه العمليات هي الكفيلة بلجم عدوان وجرائم وإرهاب المستوطنين وحكومتهم المتطرفة ووقف مخططاتهم
حركة فتح الانتفاضة: عملية حوارة تؤكد من جديد أن المقاومة قادرة على تنفيذ أي عمل بطولي في المكان والزمان الذي تحدده
مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب محمد أبو عصب من مخيم بلاطة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه قبل أيام على المخيم
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ينفي أن يكون قد اتخذ قراراً بالاعتكاف مؤكداً أن للصبر حدود
ميقاتي: ثمة من وضع في حساباته الضمنية ان يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الاعمال وهو ماض في هذا النهج
الوزير علي حمية: مجلس الوزراء أكد أن تغذية مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء
وزير السياحة وليد نصار: عدد الواصلين الى لبنان وصل الى مليون و350 وافدا وبلدنا يملك المقومات للاستثمار اقتصاديا وماليا
مسيرات احتجاجية تعم المناطق البحرينية تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون النظام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم
رئيس هيئة الأركان الايرانية: الحرس الثوري قادر على التقدم مئة ضعف عما هو عليه الان بفعل القدرات والبرامج التي يعمل عليها
اللواء محمد باقري: نواصل دعم وتعزيز محور المقاومة والقتال ضد داعش وتعزيز القدرات الدفاعية لحرس الثورة الاسلامية
الدفاع الروسية: مقتل 975 مسلحاً أوكرانياً على محاور القتال وإسقاط 23 مسيّرة خلال 24 ساعة
مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الدول الأوروبية تريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن اوكرانيا
وكالة الصحافة الفرنسية: وصول وفد من مجموعة "إكواس" إلى نيامي عاصمة النيجر
تواصل عمليات إجلاء آلاف السكان من مناطق شمال كندا جراء حرائق غابات “غير مسبوقة”
منذ 2 ساعة
19 August، 2023
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