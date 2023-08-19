“اللقاء التشاوري الوحدوي”: لحوار جدي ينهي الفراغ الرئاسي

عقد‏ “اللقاء التشاوري الإسلامي الوحدوي” اجتماعه الدوري في مقر جمعية “قولنا والعمل” في برا لياس برئاسة الشيخ ماهر حمود، وقد تم التداول بالمستجدات على الساحة اللبنانية والإقليميه والدولية.

وهنأ اللقاء “اللبنانيين عموماً والمقاومة قيادة ومجاهدين وجرحى خصوصاً بذكرى انتصار آب ٢٠٠٦”، وأكد على أنّ “معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي أنجزت هذا الإنتصار الإلهي”، وشدد على ان “سلاح المقاومة سلاح شرعي وقانوني وأكد عليه اتفاق الطائف وكل البيانات الوزارية، وهذا يعني ان مناقلاته ضمن السياق الطبيعي له، وكْل مَن يتجاهل هذا الواقع يكون متماهياً مع الضغوطات الاميركية والعدو الاسرائيلي”.

واستنكر اللقاء “الحملة الحاقدة التي قام بها الإعلام المأجور وبعض ميليشيات الحرب الأهلية على خلفية حادث الشاحنة على كوع الكحالة، ودعا المجتمعون اللبنانيين إلى نبذ الخلافات فيما بينهم والتلاحم مع جيشنا ومقاومتنا لما فيه قوة لبنان في مواجهة العدو الصهيوني”.

ودعا اللقاء “حكومة تصريف الأعمال لكي تقوم بواجباتها في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني للتخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية التي نعاني منها جميعاً وتزداد يوماً بعد يوم”، وحث “كافة الافرقاء في لبنان للانخراط في حوار جدي لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية يكون على مستوى رؤى وطموحات الشعب اللبناني”.

المصدر: مراسل الموقع