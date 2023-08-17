“الكرملين” : الرئيس الروسي أجرى مع نظيره الإيراني محادثة هاتفية ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 21:18
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مجلس الوزراء انعقد في السراي الحكومي للبحث في بندي تحديات العام الدراسي وتأمين تمويل لصيانة الطرق
رئيس حكومة تصريف الأعمال: نحن في مرحلة صعبة جدا وصلنا الى مرحلة الاقتصاد النقدي وهذا ما يعرض لبنان لكثير من المخاطر
ميقاتي: لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا وإلا سيأتي يوم ينبغي علينا اتخاذ قرار يتعلق باستمرارنا في العمل
وزير المالية يوسف خليل: سيتم تأمين الـ150 مليون دولار للعام الدراسي من عملنا ومن الهبات
وزير التربية عباس الحلبي: إقرار سلفة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من مبلغ الـ150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي
وزير الأشغال علي حميه: على المعنيين بوزارة الطاقة ومصرف لبنان أن يدركوا أنه لا يمكن أن تتوقف الكهرباء في المطار والمرفأ
الوزير حميه للمنار: نحن حريصون على ألا تنقطع الكهرباء عن المطار والمرفأ وعلى المعنيين أن يعرفوا أن هذا الأمر خط أحمر
الخارجية اللبنانية: لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن النقطة التي انطلق منها
الخارجية اللبنانية: قلقون إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين وخاصة السوريين منهم
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي: لو لم نقترب من الحرب لما تنازلت إسرائيل وستحمي المقاومة حقوقنا
الموسوي: استعادة المنطقة من النقطة 1 إلى 23 كان شبه مستحيل ولم نأخذها إلا بفعل جهوزية مقاتلي المقاومة أثناء المفاوضات
الموسوي: نحن نضغط لتقليص مهلة بدء الحفر قدر الإمكان وهناك فريق في لبنان كان لا يريد التنقيب بوجود سلاح المقاومة
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: الموجودات بالعملات الأجنبية تبلغ 8573 مليون دولار والمطلوبات 1270 مليون دولار
برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة: لم تُظهر الفحوص الجينية التي نقوم بها وجود متحور كورونا المعروف بإيريس في لبنان
هيئة أوجيرو: توقف خدمة الانترنت في عدد من المناطق نتيجة عطل تقني طارئ وفرقنا تعمل على إصلاحه بالسرعة القصوى
اليمن: وصول وفد الوساطة العمانية الى مطار صنعاء الدولي برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام
الرئيس الروسي في اتصال مع نظيره الإيراني: ملتزمون بمواصلة تطوير علاقاتنا في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبيئة
عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع بن فرحان: بإمكاننا العمل مع المملكة لحل الموضوعات الإقليمية العالقة
عبد اللهيان: من المهم التركيز على القضية الفلسطينية ولا نشك في سعي الكيان الصهيوني لبث الفرقة والعداء في المنطقة
“الكرملين” : الرئيس الروسي أجرى مع نظيره الإيراني محادثة هاتفية ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية
منذ 1 ساعة
17 August، 2023
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