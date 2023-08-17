“الكرملين” : الرئيس الروسي أجرى مع نظيره الإيراني محادثة هاتفية ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 21:18

“الكرملين” : الرئيس الروسي أجرى مع نظيره الإيراني محادثة هاتفية ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية

منذ 1 ساعة 17 August، 2023
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