المقاومة الفلسطينية تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى تم خلالها إطلاق أكثر من 50 صاروخًا بإتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250 والذي يصيب كل نقطة في كيان الإحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 18:16

المقاومة الفلسطينية تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى تم خلالها إطلاق أكثر من 50 صاروخًا بإتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250 والذي يصيب كل نقطة في كيان الإحتلال

منذ 14 mins 17 August، 2023
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