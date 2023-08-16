الجيش اللبناني: توقيف 460 شخصا الشهر الماضي لتورطهم بجرائم مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 17:46

الجيش اللبناني: توقيف 460 شخصا الشهر الماضي لتورطهم بجرائم مختلفة

منذ 2 ساعة 16 August، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء إن “حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز 2023، توقيف 460 شخصًا من جنسيات مختلفة”.

وتابع البيان إن هؤلاء  تم توقيفهم “لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 194 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و82 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال”، واضاف “سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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