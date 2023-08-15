السيد نصر الله: أهل المرحوم علي وهبوا بعض أعضائه وأتوجه لهم بالشكر وهذا ادى لانقاذ اشخاص اخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 00:12

السيد نصر الله: أهل المرحوم علي وهبوا بعض أعضائه وأتوجه لهم بالشكر وهذا ادى لانقاذ اشخاص اخرين

منذ 2 ساعة 14 August، 2023
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