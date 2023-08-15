السيد نصر الله: نحن اليوم في مسار تصاعدي أُفقه واعد ومفتوح ونسير بأقدام ثابتة نحو النصر النهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 00:12
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السيد نصر الله: إذا تطورت المعركة لتصبح مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل
السيد نصر الله: كانت الأمور طبيعية في الكحالة إلى أن بدأت إحدى القنوات التلفزيونية المعروفة بتحريض الناس وتجييشهم
السيد نصر الله: أتوجه بالعزاء والتبريك لعائلة الشهيد أحمد قصاص الذي تحمل مسؤولياته واستشهد دفاعا عن المقاومة
السيد نصر الله: حادثة الكحالة تؤكد من جديد ان مؤسسة الجيش هي المؤسسة الضامنة لهذا البلد
السيد نصر الله: على من تراهنون إذا حدثت حربا أهلية لمساعدتكم؟ إسرائيل؟ هذه اسرائيل اليوم ليست إسرائيل 1982
السيد نصر الله: الحوار بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر مساره إيجابي ويمكن ان يصل الى نتيجة ويحتاج بعض الوقت
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب ردع تل أبيب وقمعها والعين على زوالها ولبنان عزيز رغم اللعبة الدولية ومشاريع الخنق الأميركي
السيد نصر الله: نحن اليوم في مسار تصاعدي أُفقه واعد ومفتوح ونسير بأقدام ثابتة نحو النصر النهائي
منذ 2 ساعة
14 August، 2023
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