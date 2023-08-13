عدوان اسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الاحد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 09:38

عدوان اسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الاحد

منذ 1 ساعة 13 August، 2023
أخبار موقع المنار

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