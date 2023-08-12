‫‫وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار استهدف مستوطنة الفيرد جنوب مخيم عقبة جبر بأريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 09:32

‫‫وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار استهدف مستوطنة الفيرد جنوب مخيم عقبة جبر بأريحا

منذ 8 mins 12 August، 2023
أخبار موقع المنار

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