أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 12-8-2023.

العناوين:

الأخبار

ـ المحاصصة تطفئ TL

ـ محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!

ـ حملة «تطهير» في صفوف السلطة

ـ أميركا – إيران: اتفاق محدود في خضمّ التصعيد

البناء

ـ المقاومة ترد على غالنت عبر المنار: سنبث تدمير مواقعكم وفراركم على الهواء والمعركة في الجليل

ـ تقرير «الفاريس» كشف المكشوف وتستر على البعد الجنائي لحركة الحسابات الموازية للعمليات المالية

ـ المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت

الجمهورية

ـ باريس تُحذِّر من «دوامة مصاعب»

ـ فرنجيه: لتمرير المرحلة الصعبة

ـ محاولات لإحباط حوار «الحزب» و»التيار»

ـ روسيا تعزّز مواقعها في شمال شرق أوكرانيا

اللواء

ـ قطوع الكحالة: جرس إنذار.. وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس

ـ رسالة الكنيسة في دفن بجاني: لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولاً

ـ الاحتلال يصعِّد اعتداءاته في الضفة: شهيد في طولكرم

ـ “إيكواس” تدرس التدخل العسكري وموسكو حتذر

الديار

ـ الاحتقان الطائفي في أوجه… المطران عبد الساتر يصف حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية

ـ حزب الله لـ«الديار»: حريصون على التعايش السلمي وبخاصة مع المسيحيين

النهار

ـ الاحتقانات تراكم الشكوك في “حوار أيلول” التقرير الجنائي ادانة حاسمة لسياسات سلامة

ـ مصدر كتائبي ينفي لـ”النهار” أي اتجاه للتسلح: سنناقش خريطة طريق مع الشركاء

ـ تقرير التدقيق الجنائي يفند العمولات غير القانونية بقيمة 111 مليون دولار

ـ إيران قلصت مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة

الأسرار:

اللواء

يعتقد مصدر قضائي أن نشر تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضاعف من جدّية ملاحقة الحاكم السابق، وتوقيفه قضائياً؟

أعربت قيادة حزبية عن ارتياحها لموقف مسؤول سابق، في ما خصَّ حادثة الكحالة..

يسعى مرشح رئاسي لجمع أصوات من طائفته، تعزز الفرصة المتاحة أمامه للوصول إلى قصر بعبدا.

الجمهورية

سخرت مراجع أمنية من الروايات المتشائمة التي تكهن بها بعض المغردين على وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصا أنها بعيدة من الواقع.

عبرت شخصية وسطية أمام أحد المسؤولين عن غضبها ممن سمتهم »عباقرة الدم التقيل«، وقالت: حقيقة أشعر بوجع في معدتي كلما شاهدتهم وهم يحاضرون في السياسة بكلام أكبر منهم.

حزب سياسي بارز أبلغ من يعنيهم الأمر أنه ليس وراء المبادرة بالتحريض والهجوم على الشاحنة في الكحاله بل مناصرو حزب آخر.

الأنباء

فريق سياسي تمايز عن غالبية القوى السياسية من خلال الترفّع عن أي اصطفاف في لحظة حرجة من تاريخ البلد.

مواكبة أمنية لافتة لقضايا اجتماعية كانت تُعتبر من المحاذير سابقاً.

المصدر: صحف