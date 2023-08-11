وفد نواب مجلس الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 21:58

وفد نواب مجلس الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس

منذ 2 ساعة 11 August، 2023
لبنان
وفد نوابِ مجلسِ الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس الحدودية مع فلسطينَ المحتلة، ومواقف تؤكد على تمتين العلاقات وتلقف مبادرات ايران الاقتصادية تجاه لبنان.

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