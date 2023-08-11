قائد سلاح الجو الصهيوني: “هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش وسلاح الجو” بعد تجميد عناصر وضباط لخدماتهم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 11 2023 - 19:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
قائد سلاح الجو الصهيوني: “هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش وسلاح الجو” بعد تجميد عناصر وضباط لخدماتهم
منذ 57 mins
11 August، 2023
التعليقات
ذات صلة
تعميم صورة مفقودة تعاني من مرض نفسي غادرت منزل ذويها في كفرقاهل – الكورة ولم تعُد
موسكو: الحل العسكري للتسوية في النيجر سيؤدي إلى مواجهة ويزعزع منطقة الصحراء والساحل بقوة
غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الكحالة بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق
مشاركة