قائد سلاح الجو الصهيوني: “هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش وسلاح الجو” بعد تجميد عناصر وضباط لخدماتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 19:40

قائد سلاح الجو الصهيوني: “هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش وسلاح الجو” بعد تجميد عناصر وضباط لخدماتهم

منذ 57 mins 11 August، 2023
أخبار موقع المنار

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