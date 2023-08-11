البطريرك الراعي يستقبل رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 14:26

البطريرك الراعي يستقبل رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية

منذ 2 ساعة 11 August، 2023
أخبار موقع المنار

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