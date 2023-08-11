التحكم المروري: منع سير الشاحنات على طريق عام ضهر البيدر – بيروت وتحويله باتجاه ترشيش – زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 11:22

التحكم المروري: منع سير الشاحنات على طريق عام ضهر البيدر – بيروت وتحويله باتجاه ترشيش – زحلة

منذ 2 ساعة 11 August، 2023
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