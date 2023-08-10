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August 10 2023 - 19:06

ارتفاع عدد الأمريكيين الراغبين في الحصول على إعانات البطالة

منذ 10 mins 10 August، 2023
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صحيفة "واشنطن بوست": الولايات المتحدة تفقد دعم مصر والعديد من الدول المؤثرة في مواجهة روسيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن هذا غير كاف لإثارة القلق بشأن سوق العمل الأمريكية.

وأعلنت وزارة العمل في بيان يوم الخميس عن ارتفاع طلبات الأمريكيين الراغبين بإعانات البطالة بواقع 21.000 إلى 248.000 للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، مقارنة بـ227.000 في الأسبوع السابق.

وأفادت الوزارة بأن الرقم هو الأضخم خلال خمسة أسابيع.

وينظر إلى طلبات إعانات البطالة باعتبارها مؤشرا عاما على عدد حالات التسريح من العمل في أسبوع معين.

وإجمالا، فقد حصل 1.68 مليون شخص على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، أي أقل بنحو 8000 طلب عن الأسبوع السابق.

المصدر: روسيا اليوم

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