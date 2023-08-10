حزب الله: تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 00:30

حزب الله: تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها

منذ 2 ساعة 9 August، 2023
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