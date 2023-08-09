توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة دون معدلاتها حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر .

معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها على الساحل وأعلى منها في الداخل، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها وفي الداخل، ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات و في الداخل حيث تلامس ال39 درجة ، ترتفع نسبة الرطوبة بشكل تدريجي حيث يزيد معها الشعور بالحر ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 18 إلى 37 درجة.

-الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية والصباحية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام