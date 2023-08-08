مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر للمنار: بعد مرور أكثر من شهر على بدئه، الحوار مستمر وإن كانت نتائجه تحتاج الى وقت لكن أقل ما يقال فيه إنّه جدي وبنّاء وبمثابة فسحة أمل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 00:08
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مصادر المنار: البيانات التحذيرية للسفارات ليست الا جزءا من الضغط ناقشه الاجتماع الخماسي في الدوحة للضغط لانتخاب رئيس
مصادر المنار: الكل في لبنان وخارجه ينتظر نتائج الحوار بين حزب الله والتيار كونه الحراك الوحيد لكسر المراوحة السلبية
مصادر متابعة للحوار بين الحزب والتيار: الحوار مستمر ونتائجه تحتاج الى وقت لكنه جدي وبناء وبمثابة فسحة أمل
مجلس الوزراء ينهي جلسته الرابعة من دون اقرار موازنة 2023 وجلسة جديدة الاربعاء في 16 آب الساعة الثالثة عصرا
وزير المالية: نأمل ان يكون نقاش الموازنة بعيدا عن التجاذبات السياسية لان اقرارها يسمح باستكمال النهوض والتعافي
الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي
السفير السعودي في لبنان وليد البخاري: دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة
البخاري: سنكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان والفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم
مراسل المنار: الجيش اللبناني يفتح كل الطرقات المؤدية الى مخيم عين الحلوة شرق صيدا بعد عودة الهدوء الى المخيم
مراسل المنار: عودة العديد من الفلسطينيين الى مخيم عين الحلوة لتفقد ممتلكاتهم بناء على دعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك
الخارجية السورية: نطالب الامم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء الاسرائيلي الارهابي على محيط دمشق
الحرس الثوري الايراني: لدينا القدرة العسكرية والقرار المطلوب للرد على أي تحركات أميركية تصعيدية
الخارجية الايرانية: العلاقات الايرانية السعودية تشهد تقدما والوجود الاميركي لم يوفر الامن ابدا لدول المنطقة
الاعلام التركي: اصابة 12 شخصا جراء انفجار في مخازن للحبوب بميناء درينجة في ولاية كوجالي شرقي اسطنبول
مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية: المجاعة تهدد أكثر من 6 ملايين شخص في السودان بسبب النزاع
الجيش الروسي يعلن تحرير مناطق واسعة من محور كوبيانسك بطول 11 كيلومترا على مدى الايام الثلاثة الماضية
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يؤكدان في محادثة هاتفية وحدة نهج موسكو وبكين تجاه القضايا العالمية
الخارجية الاميركية: هناك اتصال مباشر مع زعماء الجيش في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة
مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر للمنار: بعد مرور أكثر من شهر على بدئه، الحوار مستمر وإن كانت نتائجه تحتاج الى وقت لكن أقل ما يقال فيه إنّه جدي وبنّاء وبمثابة فسحة أمل
منذ 4 ساعة
7 August، 2023
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