أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، النار نحو مركبة فلسطينية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت تقارير “إسرائيلية” عن اغتيال 3 مقاومين، فيما أكدت مصادر فلسطينية سماع تبادل لإطلاق النار.

وأفادت التقارير “الإسرائيلية” بأن الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال (“يمام”) نفذت عملية “تصفية” استهدفت “خلية” فلسطينية، على حد تعبيرها، وادعت أن الخلية المزعومة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف “إسرائيلية.”

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اغتيال نايف أبو صويص أحد قادة كتيبة جنين بالإضافة إلى مقاومين اثنين كانا برفقته داخل مركبتهم جنوب جنين.

قوات الاحتلال تغتال ثلاثة مقاومين الشهيد نايف ابو صويص واثنين من مرافقيه داخل مركبة جنوب جنين الشهداء الثلاثة الذين إغتالتهم قوات الإحتلال قرب جنين عصر اليوم علم وورود من مكان إغتيال الشبان الثلاثة في جنين

ووفقاً القناة 14 العبرية، تمكنت وحدة خاصة “إسرائيلية” من اغتيال مجموعة من المسلحين داخل مركبتهم في جنين بعد تنفيذهم عمليات اطلاق نار تجاه الجيش في وقت سابق.

وأوضحت القناة أن قوات الجيش احتجزت جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم داخل مركبتهم قرب جنين.

وقالت قناة “كان العبرية، إنه “قبل لحظات من تنفيذهم عملية، قوة من وحدة اليمام الخاصة تمكنت من تصفية خلية مسلحة قرب جنين”.

سلمي: جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله



الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي

هذا وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد أن جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله وأن سرايا القدس لن تفرط بدماء مجاهديها.

وقال سلمي في تصريح صحفي مقتضب “الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله، مؤكداً أنه سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها”.

وتابع قائلاً: “إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة”.

وكانت قد اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد 3 مقاومين فلسطينيين في منطقة عرابة في جنين بالضفة الغربية.

وإليكم نص التصريح:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

تصريـح صحـفـي

صـادر عــن الناطق الإعلامي باسم حركـة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن أ. طارق سلمي

الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله.

سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها .

إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة .

الأحــد 19 محـرم 1445هـ، الموافـق 6 أغسـطـس 2023م

سرايا القدس – كتيبة جنين تنعى الشهداء





ونعت كتيبة جنين في بيان شهيدنا المجاهد نايف جهاد نايف أبو صويص، والشهيد البطل خليل نزار نمر أبو ناعسه والشهيد الشبل براء أحمد القرم الذين ارتقوا مساء اليوم في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات إسرائيلية خاصة في مدينة جنين.

وهذا نص البيان:

بـيـان لسرايا الـقـدس- كـتـيـبـة جـنـيـن

بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”

بأسمى آيات الجهاد والعز والثبات وبكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس – كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المجاهد العظيم، ثلة من الشهداء الأبطال:

شهيدها المجاهد: نايف جهاد نايف أبو صويص (27عاما)

والشهيد البطل: خليل نزار نمر أبو ناعسه (21عاما)

والشهيد الشبل: براء أحمد القرم (15عاما)

الذين ارتقوا مساء اليوم الأحد 6 آب/ أغسطس 2023م، في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات خاصة صهيونية لجيش العدو الصهيوني في مدينة جنين…

ليلتحقوا برفقاء دربهم من الشهداء العظام مدافعين عن أرضهم ومؤدين لواجبهم المقدس في قتال هذا العدو الغاشم، بعد مشوار جهادي حافل بالتضحية والبطولة والفداء ومقارعة الأعداء.

إننا في سرايا القدس – كتيبة جنين إذ ننعى الشهداء الأطهار لنؤكد على ما يلي:

أولاً/ نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا العظيم على الاستمرار في أداء الواجب الديني والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له في كل وقت وحين مهما كلف ذلك من ثمن.

ثانياً/ إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت أبطالنا المجاهدين، لن تنال من عزيمة مجاهدينا الأبطال الذين سيثأرون لدماء الشهداء، ويواصلوا طريقهم ودربهم في مقارعة العدو.

ثالثاً/ ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقود ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمراراً في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً بإذن الله تعالى.

ورسالتنا الأخيرة لقيادة العدو التي تحاول أن تعبث بجبهتنا الداخلية، أن عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين، وما العمق عنا ببعيد.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – كتيبة جنين

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية