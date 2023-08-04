عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 04-08-2023

العناوين

الأخبار:

مغارة الإسكوا

الهيئة الاتهامية: أوقفوا سلامة

لغم ميقاتي في مشروع الاقتراض: بيع أصول الدولة

الديار:

الذكرى الثالثة لجريمة المرفأ: الحقيقة غائبة والمجتمع الدولي «ينافق»

السيد نصرالله يدعو الى وقف «التسييس»… والراعي يطالب بتدويل التحقيق

«النار تحت الرماد» في عين الحلوة… ميقاتي يتفاوض مع منصوري !

البناء:

اللبنانيون تائهون مع ضياع حقيقة 4 آب والتلاعب بالتحقيق

إرباك بعد تذاكي الحكومة المالي عين الحلوة بين مخرز الاشتباكات ورمد التهدئة… معلقة على حبال الأيدي الخفية والعبث والفشل

السيد نصرالله في تأبين النابلسي: كان مؤسساً في النهضة والمقاومة… أميركا سبب مصائبنا… كفى تزويراً

اللواء:

غيوم أمنية فوق لبنان: من 4 آب إلى حريق عين الحلوة

تراجع حكومي جديد: تكليف خليل بالحوار مع منصوري.. و«الدولة» تطلب توقيف رياض سلامة

النهار:

4 آب “الثالثة”… هل صارت العدالة أم الشهداء ؟

الجمهورية: حوار الحزب والتيار إلى إختراقات نوعية

الأسرار

البناء:

خفايا

تساءلت مصادر فلسطينية عن كلام مسؤول لبناني مكلف بالملف الفلسطيني حول ثنائية حكومية تقوم على عنوان منح الفلسطينيين حق التملك والعمل وبالتوازي فتح ملف سلاح المخيمات وقالت انها سمعت ذات الكلام من الجهات الغربية وقالت هل هذا هو الموقف اللبناني المتفق عليه رغم أنه مقدمة للتوطين وهل هناك تناغم بين جهات دولية ولبنانية مع جهات فلسطينية واقليمية كل من موقعه لبلوغ هذا الهدف؟

كواليس

قال مصدر نيابي ان الترجمة الصادقة لكل كتلة نيابية ترفض التشريع وتقول الحل هو انتخاب رئيس جمهورية هي أن تكون أولويتها ملء الفراغ الرئاسي لا مواصفاتها للرئيس فتذهب لانتخاب المرشح الذي يرتب انضمامها لانتخابه فرصة لإنهاء الفراغ أما تمسكها بشروطها للانتخاب فيعني أن عليها أن تجيب عن كيفية تسيير شؤون الدولة في ظل الفراغ لأنها شريك بصناعة الفراغ عبر شروطها الرئاسية

النهار:

انخفض منسوب الحراك على خط الانتخابات البلدية في القرى والبلدات بشكل لافت، بعدما تراجع نسبياً إثر تأجيل هذا الاستحقاق، وإشارة نواب المناطق لناخبيهم بأن له صلة بالاستحقاق الرئاسي المتعثِّر

لوحظ هدوء الحركة السياحية بكامل قطاعاتها في منطقة صيدا والجوار، ربطاً بأحداث مخيم عين الحلوة، ومغادرة عائلات بأعداد كبيرة إلى مناطق اخرى بعيدة عن كل المخيمات الفلسطينية وايضا السورية

تنشط الاجهزة الامنية في غير مكان لتعقب المخلين بالأمن خوفاً من تفلت يتمدد ويخرج عن السيطرة لاحقا

الجمهورية:

موظفون دوليون لا يخفون تعاطفهم الشخصي مع رأي الدولة اللبنانية من النازحين لكنهم يقولون إنّ المجتمع الدولي يرفض بقوة حلّ هذه المسألة.

نُقل عن ديبلوماسي غربي قوله صدقوني إن لم تنتخبوا رئيساً: للجمهورية ضمن أسابيع قليلة، فلن تجدوا في العالم من ينظر اليكم، أو يساعدكم للخروج مما ستسقطون فيه.

تبيّن أنّ الخلاف بين مرجعين كبيرين حول ملف حسّاس لا يعدو كونه تبايناً في وجهات النظر حول هذا الملف الذي سيتوافر له حل وشيك.

اللواء:

همس

يهتم ملحقون أمنيون في سفارات فاعلة بمعرفة المسار الذي سيسلكه الوضع في مخيم عين الحلوة..

وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..

غمز

وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..

لغز

عادت جهات قيد المتابعة بثّ فيديوهات تتحدث عن انفجارات خلال ساعات، ودعت الذين يستمعون للابتعاد عن أماكن بحدّ ذاتها..

المصدر: صحف