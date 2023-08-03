السيد نصر الله: الدعوة هي الى الخروج على الارادة الاميركية والرفض للتدخل وهذا التدخل في لبنان قائم والسفارة الاميركية تتدخل في كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 18:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تأبين آية الله الشيخ عفيف النابلسي: كان أحد كبار مؤسسي المسيرة الجهادية
السيد نصر الله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح في كل شيء مقابل سياسة الخضوع للإرادة الأميركية
السيد نصر الله: في الذكرى السنوية الثانية للوعد الأميركي فإن الغاز المصري والكهرباء الأردنية لم يصلا للبنان بمنع أميركي
السيد نصر الله: حزب الله جاء بالهبة الإيرانية الى لبنان فذهبت أمريكا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة
السيد نصر الله: يجب أن يتم صب الغضب على الشيطان الاكبر الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني
السيد نصر الله: لسنا مسؤولين عن المعركة في عين الحلوة ونحن ضد الاقتتال الذي يؤلمنا ويؤذي مشروع المقاومة ونعمل لوقفه
السيد نصر الله: الأميركيون سيأخذوننا إلى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخل الكبير والهيمنة الأميركية في لبنان
السيد نصر الله: إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلط والتذلل للسفارة الأميركية والأميركيين
السيد نصر الله: الاحتلال الأميركي هو الذي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها
السيد نصر الله: أميركا تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية كي يقال إن الايرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين
هيئة العمل الفلسطيني المشترك تعقد اجتماعا في صيدا لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات بعد الاجتماع: نعمل بكل جهد لوقف إطلاق النار ويجب استئصال الإرهاب وإلا سيتمدد
مجلس الوزراء يقر زيادة تعرفة عدد من خدمات الاتصالات والانترنت التي تقدمها هيئة اوجيرو سبعة أضعاف
مجلس الوزراء قرر عقد جلسة في 17 آب مخصصة للبحث في تحديات العام الدراسي والجامعي وصيانة الطرق وتنظيفها
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: سفينة التنقيب "ترانس أوشن" ستصل إلى لبنان بتاريخ 14 أب لبدء عمليات الحفر والتنقيب
رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تستأنف قرار إخلال سبيل رياض سلامة وتطلب توقيفه
موظفو تلفزيون لبنان بدأوا إضرابا مفتوحا اعتبارا من صباح الخميس للمطالبة بتحسين رواتبهم وتسيير معاملاتهم
الشيخ علي الخطيب في ذكرى انفجار المرفأ: هذه القضية الوطنية لا تزال وصمة عار على جبين السياسيين طالما لم تكشف الحقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده إثر انقلاب مركبة عسكرية خلال "مهمة روتينية" في شمال فلسطين المحتلة
الجهاد الاسلامي: الاعتقالات وسياسة الاستهداف لقادة وكوادر المقاومة بالضفة لن تثنينا عن مواصلة المواجهة والتصدي للعدو
الرئيس السوري بشار الأسد يجول على مشاريع توليد الطاقة والمناطق المتضررة من الحرائق في محافظتي طرطوس واللاذقية
الرئيس الأسد: كل زيادة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاسا مفيدا والطاقة الشمسية مهمة جدا على صعيد المحطات والمنازل
الخارجية الكويتية: سفير إيران الجديد في الكويت سلّم وزير الخارجية دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران
السيد نصر الله: الدعوة هي الى الخروج على الارادة الاميركية والرفض للتدخل وهذا التدخل في لبنان قائم والسفارة الاميركية تتدخل في كل شيء
منذ 33 mins
3 August، 2023
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وزيرة خارجية السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت “إكواس” ذلك
السيد نصر الله: اقول لروح الشيخ النابلسي ان اخوانك وابناءك في حزب الله كما افراد عائلتك سيحملون وصيتك كما حملوا وصايا كل شهدائنا وبإذن الله ستشهد مقاومتك المزيد من الانتصارات وان شاء الله يا شيخنا الحبيب ان شبابك وابناءك سيصلون في القدس
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