السيد نصر الله: العائق الاساسي امام انتهاء الحرب في اليمن هم الاميركان وما يعانيه الشعب الفلسطيني في كل يوم مسؤولية الاميركان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 18:48

السيد نصر الله: العائق الاساسي امام انتهاء الحرب في اليمن هم الاميركان وما يعانيه الشعب الفلسطيني في كل يوم مسؤولية الاميركان

منذ 33 mins 3 August، 2023
أخبار موقع المنار

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