السيد نصر الله: الولايات المتحدة الاميركية تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية ويقال ان الايرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 18:50

السيد نصر الله: الولايات المتحدة الاميركية تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية ويقال ان الايرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين

منذ 34 mins 3 August، 2023
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