هدوء في مخيم عين الحلوة واجتماع للجنة التحقيق الفلسطينية ولهيئة العمل الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 15:12

هدوء في مخيم عين الحلوة واجتماع للجنة التحقيق الفلسطينية ولهيئة العمل الفلسطيني

منذ 1 ساعة 3 August، 2023
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