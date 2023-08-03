هدوء في مخيم عين الحلوة واجتماع للجنة التحقيق الفلسطينية ولهيئة العمل الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 15:12
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هدوء حذر في مخيم عين الحلوة عقب اشتباكات ليلية وصفت بالأعنف واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية
أصوات الانفجارات الليلية القوية سمعت في أرجاء صيدا وإطلاق النار الكثيف طال الأوتستراد الشرقي للمدينة ودوار العربي
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يوجّه رسالة إلى الأمين العام لحزب الله يستعرض فيها الأوضاع في مخيّم عين الحلوة
هنية يتمنى على السيد حسن نصر الله بذل جهد لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه
هنية يؤكد للسيد نصر الله الحرص على أن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين وأن يبقى السلاح موجّهاً فقط ضد الصهاينة
هنية يعرض مع الرئيس برّي هاتفيا الأوضاع في مخيّم عين الحلوة ويتمنى عليه التدخّل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات في المخيم
الخارجية الإيرانية تعليقا على اشتباكات مخيم عين الحلوة: الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة الى وحدة وانسجام الأطرف الفلسطينية
فوج إطفاء الضاحية بالتعاون مع الدفاع المدني يواصل جهوده لإطفاء الحريق المندلع في مستودع للأقمشة على طريق المطار
وزارة التربية: نتائج امتحانات الثانوية العامة بفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة تصدر عند الـ6:30 مساء عبر موقع الوزارة
الشيخ علي الخطيب في ذكرى انفجار المرفأ: هذه القضية الوطنية لا تزال وصمة عار على جبين السياسيين طالما لم تكشف الحقيقة
مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سلطان خلوف والشيخ هلال خلوف من جنين فجر اليوم
لجان الصيادين: إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال المطاطي في عرض البحر قبالة منطقة الواحة شمال غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده إثر انقلاب مركبة عسكرية خلال "مهمة روتينية" في شمال فلسطين المحتلة
الدفاع الروسية: مناورات روسية سورية ليلية في محافظة حماة السورية تضمنت تدريبات على تدمير تجمعات الإرهابيين المفترضة
العفو الدولية: المدنيون يعيشون رعبا لا يمكن تصوره في السودان وعلى الجيش وقوات الدعم السريع وضع حدّ لاستهدافهم
الدفاع الروسية: إحباط محاولة كييف تنفيذ هجوم بست مسيّرات في مقاطعة كالوغا الروسية
قائد الانقلابيين في النيجر يعلن رفض كل العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا على بلاده ورفض الخضوع لأي تهديد
الخارجية الأميركية تصدر أوامر بإجلاء الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة الأميركية في النيجر مع عائلاتهم
هدوء في مخيم عين الحلوة واجتماع للجنة التحقيق الفلسطينية ولهيئة العمل الفلسطيني
منذ 1 ساعة
3 August، 2023
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