تقارير تتحدث عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 22:26
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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري: استخدمنا تقنيات جديدة وطائرات وطرادات مسيّرة ومزودة بذكاء اصطناعي متقدم
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المرجع السيد علي السيستاني: نؤكد على وجوب الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها كما فطر الله الإنسان عليها
الرئيس الروسي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته
تقارير تتحدث عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأميركي
منذ 10 mins
2 August، 2023
المصدر:
روسيا اليوم
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