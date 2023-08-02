تقارير تتحدث عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 22:26

تقارير تتحدث عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأميركي

منذ 10 mins 2 August، 2023
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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