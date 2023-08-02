الفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 22:26

الفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب

منذ 12 mins 2 August، 2023
أخبار موقع المنار

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