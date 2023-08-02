ما هي آلية إعادة النظر بعلامات 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2023 - 17:04

ما هي آلية إعادة النظر بعلامات 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة؟

منذ 1 ساعة 2 August، 2023
وزارة التربية اللبنانية
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في بيان له الاربعاء أنه بإمكان الطلاب بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة(الترمينال).

واوضح البيان أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات.

وذلك على الموقع الآتي:
https://oereviews.mehe.gov.lb/

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة