السيد نصر الله: نرى في الجيش اللبناني الضمانة الاساسية لوحدة الأرض والاستقرار وهذه المؤسسة يجب دعمها لتستطيع من القيام بمسؤوليتها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2023 - 21:06

السيد نصر الله: نرى في الجيش اللبناني الضمانة الاساسية لوحدة الأرض والاستقرار وهذه المؤسسة يجب دعمها لتستطيع من القيام بمسؤوليتها

منذ 4 ساعة 1 August، 2023
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