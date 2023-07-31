مراسل المنار: اشتباكات في مخيم عين الحلوة رغم الاعلان عن وقف اطلاق النار بعد اجتماع الفعاليات الصيداوية وممثلين عن الفصائل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2023 - 17:04

مراسل المنار: اشتباكات في مخيم عين الحلوة رغم الاعلان عن وقف اطلاق النار بعد اجتماع الفعاليات الصيداوية وممثلين عن الفصائل

منذ 52 mins 31 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة