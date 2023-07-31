اهالي صيدا يتخوفون من التجول في الاحياء المجاورة للمخيم نتيجة سقوط الشظايا والرصاص الطائش التي اصابت احد المواطنين بجروح في منطقة القياعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2023 - 13:32
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تواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة شرق صيدا وإطلاق عدد من القذائف الصاروخية
مستشفى الهمشري في صيدا: تم التعامل مع 11 إصابة جديدة إحداها حرجة جراء الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة
حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة ونقل النازحين الى مدارس الأنروا في مدينة صيدا
غرفة التحكم المروري: قطع السير من الأوتوستراد الشرقي وأوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين إصلاحية لأنها تشكل المخرج الوحيد للأزمة
وسيم منصوري: لن أوقع أي صرف كنائب أول لحاكم المركزي لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك
منصوري: يجب توحيد وتحديد سعر الصرف والعمل على استقراره من دون تدخل المصرف المركزي ويجب أن يتم ذلك بالتدرج
وزير الثقافة اللبناني يعلق التعاون الثقافي مع السويد والدنمارك بسبب سماح سلطاتهما الرسمية بالمسّ بالقرآن الكريم
مجلس الوزراء يعقد اجتماعا عند الرابعة عصرا بنصاب كامل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023
قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش: المؤسسة العسكرية تواصل أداء واجبها في ضمان الأمن والسلم الأهلي
العماد جوزاف عون للعسكريين: صمودكم سيفضي بلا شك الى خلاص وطننا ونهوضه من أزمته حتى يستعيد دوره وتألقه
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين وشيوخ العروب شمال الخليل
كتائب القسام في جنين: استهداف قوات العدو فجر اليوم بوابل كبير من الرصاص وعدد من العبوات المتفجرة وإعطاب آلية إسرائيلية
زوارق الاحتلال تطلق النيران بكثافة تجاه مراكب الصيادين غرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة وتمنع مراكب الصيادين من سحب شباكها
الخارجية الإيرانية: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يخدم القضية الفلسطينية وستكون له تداعيات سلبية على المنطقة
الخارجية الإيرانية: نواصل المسار الدبلوماسي لإعادة تفعيل التعاون النووي بناء على مصالحنا الوطنية
الدفاع الروسية: قواتنا هاجمت قوات كييف في منطقة جسر أنتونوفسكي بمدينة خيرسون والوضع يتغير لصالح مجموعة دنيبر الروسية
النيجر: دول غرب إفريقيا تمهل قادة الانقلاب أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري وتفرض حصارا اقتصاديا ولا تستبعد استخدام القوة
النيجر: الآلاف يتظاهرون في العاصمة نيامي تأييدا للإطاحة بالرئيس محمد بازوم وتنديدا بفرنسا وسياساتها في بلدهم
قادة الانقلاب في النيجر: وزير خارجية النيجر وقّع وثيقة تخوّل فرنسا شنّ هجمات على القصر الرئاسي لتحرير الرئيس محمد بازوم
مصادر أمنية وطبية مصرية: 4 قتلى من الشرطة و21 جريحا في إطلاق نار استهدف مقر الأمن الوطني في العريش
وزير الدفاع الأسترالي: لا أمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم مروحية عسكرية أسترالية خلال مناورات نهاية الأسبوع
حزب الله يقيم حفلا تأبينيا لمناسبة رحيل آية الله الشيخ عفيف النابلسي الخميس 3 آب الساعة 5 عصرا في قاعة مجمع الإمام المجتبى ويتحدث خلاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
اهالي صيدا يتخوفون من التجول في الاحياء المجاورة للمخيم نتيجة سقوط الشظايا والرصاص الطائش التي اصابت احد المواطنين بجروح في منطقة القياعة
منذ 1 ساعة
31 July، 2023
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