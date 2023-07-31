سقوط قذيفة صاروخية في حسبة صيدا جنوبي المدينة واقتصرت اضرارها على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2023 - 13:32

سقوط قذيفة صاروخية في حسبة صيدا جنوبي المدينة واقتصرت اضرارها على الماديات

منذ 1 ساعة 31 July، 2023
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